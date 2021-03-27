Россиянам назвали главные ошибки в лечении коронавируса

Москва, 27 марта. Большой ошибкой является желание некоторых людей побороть коронавирус своими силами. Эксперты сообщают, что это может привести к негативным последствиям.

Не каждый понимает, что инфекция является очень быстрым процессом, вирус разносится по всему организму с большой скоростью. Именно поэтому не стоит откладывать лечение, предупреждает доктор медицинских наук, профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии МБФ ГБУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Елена Карева.

В беседе с kp.ru она отметила, что бывают случаи, когда люди по своей инициативе и без рекомендаций записываются на компьютерную томографию и принимают антибиотики. Эксперт сообщает, что так делать очень опасно. Также специалист добавила, что в случае контакта с заболевшим можно обезопасить себя, соблюдая рекомендации Минздрава РФ. Так, к средствам профилактики заболевания относятся интраназальные интерфероны и умифеновир. При этом КТ и антибиотики могут оказать негативное действие.

Ранее сообщалось, что таблетки против COVID-19 от компании Pfizer могут быть не столь эффективными. Эксперты призывают доверять «Спутнику V», а делать выводы об эффективности вакцины в форме таблеток можно будет лишь после проведения испытаний.