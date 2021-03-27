Украинский политолог рассказал, как США оставили Украину одну

Киев, 27 марта. О том, что Вашингтон лишь на публику поддерживает Киев, все знают не понаслышке, но об этом редко кто заявляет открыто. Украинский политолог Валерий Бушанский заявил в журнале «Країна», что Киев не готов к реальным антироссийским мерам. Ранее, к слову, эксперт указывал на то, что Украина не против поучаствовать в разделе России, сообщает «ПолитНавигатор».

Бушанский напомнил, что последние антироссийские санкции Вашингтона для Москвы оказались абсолютно бесполезными. Автор также обратил внимание и на ограничения, введенные против украинского олигарха Игоря Коломойского.

«В их фокусе — действия Коломойского времен противодействия «российской агрессии». Тогда администрация Барака Обамы, вице-президентом которой был Джо Байден, призвала «не поддаваться на провокации». Тогда исполняющий обязанности президента Александр Турчинов уверял, что ВС Украины — это лишь пять тысяч бойцов. А Коломойский вправлял мозги Кернесу и формировал добровольческие батальоны. Что, черт возьми, происходит?!» — удивился политолог.

Статью политолога проиллюстрировали карикатурой, на которой изображена башня Кремля на голове американской Статуи Свободы.

Валерий Бушанский сделал вывод, что Украину США практически уже не поддерживают. Он объяснил, что с громкими заявлениями с Капитолийского холма звучит только обман.

«Теперь мы сами, а это значит, что в лучшем случае нам никто не будет мешать — хороший повод для оптимизма», — резюмирует Бушанский.

Ранее ФАН писал о том, как Запад пытается избавиться от Украины с выгодой для себя.