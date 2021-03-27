Лобода восхитила подписчиков снимком в вечернем платье с эффектным разрезом

Москва, 27 марта. Популярная певица Светлана Лобода порадовала фанатов новым смелым фото. Исполнительница предстала перед поклонниками в алом платье с эффектным разрезом.

Снимок роскошного образа Лободы появился на ее странице в Instagram. На фото певица сидит в плетеном кресле, закинув ногу на ногу таким образом, чтобы поклонники могли разглядеть ее бедро. Интересным акцентом в наряде исполнительницы стали рукава-перчатки. Лобода дополнила образ изысканными ювелирными украшениями и черными туфлями-лодочками.

«Апрель обещает быть очень насыщенным. Кажется, все оживает... И мы. Весна», — написала знаменитость.

Подписчики певицы пришли в восторг от нового снимка любимой звезды. Поклонники оставили Лободе множество комплиментов и отметили, что соскучились по ее концертам.

«Богиня красоты!!!»; «Весной вы по-особенному красивы»; «Света, вы сногсшибательная»; «Просто невероятная», — написали восхищенные комментаторы.

Лобода является наставницей нового сезона проекта «Голос.Дети». Недавно певица появилась на шоу в комбинезоне с довольно смелым вырезом. Знаменитость оправдалась за свой наряд в передаче Ивана Урганта.