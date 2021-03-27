Российские фрегаты получат на вооружение новейшие артустановки «Армат»

Москва, 27 марта. Фрегаты ВМФ России получат на вооружение современную артиллерийскую установку А-192М «Армат», что значительно повысит их огневую мощь.

Петербургский завод «Арсенал» запустил в производство артиллерийский комплекс, предназначенный для установки на российских фрегатах проектов 22350 и 22350М. После этого сравнительно небольшие корабли получат огневую мощь калибра 130 миллиметров, сравнимую с крейсерской. Пока что изготовлено три «Армата», которые уже установлены на судах «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов».

В основе новой системы лежат установки советского производства АК-130. Основная проблема стандартных двухорудийных башен заключалась в их весе (90 тонн), что исключало их использование на малых кораблях. Однако специалистам удалось добиться снижения веса, разместив одно орудие вместо двух, передает РИА Новости.

Другой особенностью является автоматическая подача снарядов. А-192М способен вести огонь как по морским, так и по наземным целям. Сама башня выполнена по технологии «стелс». Внутри установлена новейшая система автоматического наведения «Пума». Она способна одновременно вести до четырех целей и переключаться между ними менее чем за секунду.

Военные эксперты из КНР ранее рассказали, как артустановка «Армат» повысит мощь ВМФ России.