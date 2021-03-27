Ученые из США определили один из самых опасных для иммунитета консервантов

Вашингтон, 27 марта. Популярный пищевой консервант Е319 несет в себе большую опасность для иммунитета человека. Его часто используют при изготовлении сухих завтраков и сладостей.

Исследователи американской рабочей группы по охране окружающей среды проанализировали несколько пищевых красителей и консервантов, чтобы определить наиболее опасные из них. Выяснилось, что вредными для иммунитета свойствами обладает одна из самых популярных у производителей добавок — Е319 или третичный бутилгидрохинон (TBHQ).

В России это вещество используется при изготовлении готовых супов, соусов, сухих завтраков и рыбьего жира. Кроме того, его можно обнаружить в крекерах, сладком печенье и пирожных. Опасность вещества кроется в его иммуноподавляющих свойствах: оно отрицательно влияет на иммунитет, вызывает пищевую аллергию и снижает эффективность вакцины от вируса гриппа.

Вред от TBHQ был подтвержден специалистами с помощью клеточного теста. Он был проведен на животных. Ученые установили, что Е319 оказывает влияние на белки иммунных клеток, что и приводит к понижению иммунитета.

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