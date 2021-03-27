Володин объяснил важность ужесточения закона о хранении персональных данных

Москва, 27 марта. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал закон, усиливающий наказание за безответственное отношение к хранению и обработке личных данных.

По его словам, на встречах с людьми все чаще звучат вопросы о том, как персональные сведения пользователей появляются в открытом доступе. Кроме того, россияне интересуются, почему ежедневно на их телефонные номера поступают десятки «назойливых рекламных звонков».

Все это происходит из-за безответственности компаний, в частности, иностранных, которые собирают личные сведения российских граждан, чтобы использовать их «для собственного обогащения», пояснил Володин. Стремясь получить прибыль, такие фирмы не задумываются о безопасности людей, поэтому не хотят обеспечить защиту их данных.

«Это недопустимо. В связи с этим и был принят закон», — подчеркнул спикер Госдумы.

В рамках ужесточения законодательства теперь за обработку персональных данных без личного согласия пользователя организациям придется заплатить штраф в размере 150 тыс. рублей, отметил Володин. Повторное нарушение грозит штрафными санкциями в 500 тыс. рублей.

«Работа в этом направлении будет продолжена. Мы посмотрим, как будут применяться нормы этого закона, и в случае необходимости примем дополнительные решения», — подытожил Вячеслав Володин.

Генпрокуратура России и Центробанк потребовали ужесточить ответственность за незаконный сбор персональных данных россиян, сообщало Федеральное агентство новостей. В связи с этим Сбербанк предложил создать отдельную статью преступления, связанного с банковской тайной.