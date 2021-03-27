Жителей Великобритании возмутил шпионаж Королевских ВВС у границ России

Лондон, 27 марта. Британские пользователи Сети возмутились попытками самолета-шпиона Королевских ВВС Великобритании проследить за испытаниями российских ракет в Арктике.

Ранее стало известно, что разведывательный самолет RC-135W британских ВВС был замечен неподалеку от северных берегов России. Параллельно российский фрегат ВМФ РФ «Адмирал Горшков» проводил на указанной территории испытания новой гиперзвуковой ракеты «Циркон», пишет Daily Mail. «ПолитРоссия» приводит подборку комментариев пользователей по теме.

Читатели популярного зарубежного издания не смогли скрыть удивления от действий Королевских ВВС в районе Баренцева моря. Пользователи Сети напомнили о том, что Арктика находится на большом удалении от Лондона и вряд ли попадает в сферу интересов Соединенного Королевства.

«Британский самолет-шпион следит за русскими в России! Почему? Но вот когда русский корабль в международных водах проходит мимо, англичане сходят с ума», — пишет один из пользователей.

«Этот самолет-разведчик Королевских ВВС был бы легкой мишенью для российских ракет класса «земля — воздух»», — отмечает читатель Daily Mail.

«Баренцево Море, что англичане делают в Баренцевом море? Разве это не слишком далеко от Белых скал Дувра? Русские должны были сбить его», — утверждает пользователь сети Интернет.

Ранее стало известно о планах военного командования США создать в Арктике базы для флота на фоне растущего присутствия в регионе России.