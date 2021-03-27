Военные РФ передали партию электрогенераторов для школ в Тартусе

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали департаменту образования провинции Тартус генераторы для школ в сельской местности. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Представители ЦПВС передали в распоряжение ведомства новую партию гуманитарной помощи, в которую вошли 20 электрогенераторов мощностью по 1,5 кВт. Это оборудование будет распределено между сельскими школами Тартуса и поможет восстановить образовательный процесс в учебных заведениях.

Помощник главы департамента образования провинции Мамду Камаль Хаммад отметил, что эта помощь в очередной раз подчеркнула глубину взаимоотношений Сирийской Арабской Республики (САР) и России, которая стремится к восстановлению безопасности и стабильности на территории государства.

Ранее российская сторона также поставила в Тартус партию высокотехнологичного медицинского оборудования для обеспечения работы операционных и хирургических кабинетов в местных больницах. В первую очередь технику направили в медицинские учреждения, которые оказывают помощь детям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов.