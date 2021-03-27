Маша Миногарова рассказала о тяжелой болезни и психозах

, 27 марта. Тяжелое заболевание мешает модели и телеведущей Марии Миногаровой жить полноценной жизнью. Артистка призналась, что после 30 лет ее режим кардинально изменился.

Некоторое время назад звезда телешоу «Подиум» перенесла сложную операцию по удалению щитовидной железы. Болезнь доставляла ей сильные неудобства долгие годы, влияя на ее настроение. Оказалось, что недуг так просто не отступил и Миногарова до сих пор проходит сложный курс лечения, принимая огромное количество лекарств.

«Щитовидка — такой подлый орган. Она не болит, никак не мешает, но очень влияет на эмоциональное состояние. Вот полтора года назад мне ее удалили, и я думала: «Ну все, наконец-таки, свободна!». Но нет, ни фига. Удивительно, как работает организм, раз в день, примерно в одно и то же время, у меня случается психоз», — откровенно рассказала телезвезда в интервью в YouTube-шоу «Модный подкаст».

Миногарова сообщила, что кроме медиков с расстройством эмоционального поведения ей помогает бороться психолог. До такого состояния ведущую довел телепроект «Подиум». Артистка слегла с нервным истощением, что привело к сильному ухудшению ее здоровья.

С похожим состоянием недавно в реанимацию попала популярная ведущая Лера Кудрявцева. После тщательного обследования врачи пришли к выводу, что телезвезде стало плохо на фоне нервного истощения и повышенного стресса. Артистка пробыла в больнице всего четыре дня, после чего поспешила вернуться на съемочную площадку для работы на проекте.