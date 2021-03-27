В SpaceX назвали дату испытательного суборбитального полета прототипа Starship

Вашингтон, 27 марта. Суборбитальный испытательный полет прототипа американского космического корабля Starship пройдет не раньше 29 марта, сообщили в компании SpaceX .

Напомним, челнок разрабатывался американскими космическими инженерами для пилотируемых полетов к Луне и Марсу. Изначально запуск Starship SN11 должен был состояться 26 марта.

«Запуск отложен, возможно, до понедельника. Необходимы дополнительные проверки. Делаем все возможное, чтобы приземлиться в целостности», — пишет основатель американской компании SpaceX Илон Маск в своем аккаунте в Twitter.

В пятницу, 26 марта, проводились огневые испытания для двигателей нового космического корабля. Предполагалось, что после их успешного завершения SN11 отправится в суборбитальный полет.

Ранее в SpaceX сообщили об успешном запуске в среду ракеты-носителя Falcon 9 с 60 мини-спутниками на борту.