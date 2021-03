Подсчитаны возможные убытки мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала

Берлин, 27 марта. Аналитики крупнейшей немецкой страховой компании Allianz подсчитали возможные убытки мировой торговли из-за происшествия на Суэцком канале.

Каждая неделя приостановки движения судов через этот путь грозит сокращением годового роста мировой торговли на 0,2–0,4 п. п. Об этом, ссылаясь на данные организации, заявило агентство Reuters.

«Мировая торговля может потерять от шести до $10 млрд в неделю», — цитирует аналитиков ТАСС.

Судно-контейнеровоз Ever Given, застрявший в Суэцком канале и ставший причиной многих проблем, было сдвинуто с места в субботу. Это произошло после того, как из-под него вывезли 20 тысяч тонн песка. Источники западных СМИ предполагали, что работы по освобождению Ever Given могут завершиться успехом 27 марта.

Эксперты ранее рассказывали, какие последствия для Российской Федерации могут возникнуть из-за инцидента в Суэцком канале. Ситуация, по их мнению, складывается двояко в отношении нашей страны.