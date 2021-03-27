Под надежной защитой: в Арктике Россия показала «жесткий кулак» Джо Байдену и США

Экспедиция «Умка-2021» — это посыл Соединенным Штатам, которые в последнее время начали проявлять активный интерес к Арктике. Об этом в интервью ФАН рассказал известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Три российских атомных ракетоносца впервые в истории ВМФ одновременно всплыли из-подо льда в Арктике. В рамках комплексной экспедиции «Умка-2021», проходящей в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, также состоялись учения мотострелковых подразделений, а пара истребителей МиГ-31 совершила пролет над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе.

По словам главкома ВМФ, адмирала Николая Евменова, в ходе маневров образцы вооружения и спец- и военной техники подтвердили свои характеристики в условиях низких температур. Российский лидер Владимир Путин назвал эту арктическую экспедицию не имеющей аналогов ни в советской, ни в современной российской истории, а также поручил продолжить освоение Крайнего Севера, чтобы обеспечить военную безопасность страны. Примечательно, что видео учений российских атомных ракетоносцев в Арктике, обнародованное Министерством обороны России, стало самыми популярным на странице в Twitter японского телеканала NHK.

В последние годы Россия активно укрепляет свои позиции в Арктике. Как заявил в декабре 2020 года Владимир Путин, все происходящее «на северах» представляет для страны особый интерес и особую ценность, поскольку больше 70% территории РФ находится в северных широтах.

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал успехи Военно-морского флота России в Арктике. По его словам, экспедиция «Умка-2021» — это посыл Соединенным Штатам, которые в последнее время начали проявлять активный интерес к Арктике.

«Я хочу сказать, что стержневую оценку арктической экспедиции дал главнокомандующий Владимир Путин, который объявил благодарность всем, кто участвовал в этой операции. Никогда еще три атомохода не всплывали в этих широтах. Скажем так, «Умка-2021» — это посыл прежде всего Соединенным Штатам, которые в последнее время начали проявлять не только активность в Арктике, но и заявлять, что это все принадлежит только Вашингтону. Поэтому США был послан сигнал о том, что Арктика находится под нашим контролем», — указал собеседник ФАН.

Как рассказал капитан первого ранга запаса, у РФ есть все необходимые силы, чтобы защитить интересы Российской Федерации в Арктике.

«Северный флот использует для защиты интересов России все компоненты: ядерные подводные силы — многоцелевые лодки, ракетные лодки стратегического назначения, а также надводные корабли. Сюда можно включить морскую пехоту, ВДВ, островные гарнизоны, которые находятся в Арктике по всему периметру. Наши силы расположены и на Земле Франца-Иосифа, и на острове Котельный, и на архипелаге Новая Земля. Там находятся и модернизированные аэродромы, которые могут принимать все виды авиации. Сюда можно отнести и береговые ракетные комплексы «Бастион», «Бал». Они позволяют Российской Федерации контролировать территории от Кольского полуострова до Берингова пролива», — сказал эксперт.

Василий Дандыкин также отметил, что сегодня в Арктике Россия «показала жесткий кулак» Джо Байдену и Соединенным Штатам.

«Свои виды на Арктику имеют и США. У них в Норвегии есть база для подводных лодок. Я думаю, что экспедицией «Умка-2021» Россия показала жесткий кулак тем, кто, возможно, собирается устраивать провокации против РФ в Арктике. Все это показывает новой американской администрации во главе с Джо Байденом, что русская Арктика под надежной защитой», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Минобороны России планирует испытать в Арктике истребители Су-35 и самолеты-амфибии Бе-200.