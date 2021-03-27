Политолог Якубин рассказал, почему украинские мигранты возвращаются в Европу

Киев, 27 марта. Большинство украинских трудовых мигрантов уезжают в Европу потому, что у них нет особых альтернатив, объяснил политолог Алексей Якубин.
В конце февраля на польско-украинской границе было зафиксировано столпотворение: тысячи граждан Незалежной пытались выехать в соседние европейские страны на заработки. Трудовых мигрантов неохотно пускают на территорию ЕС в связи с пандемией коронавируса.
«Во время пандемии власть призывала их возвращаться назад, говорила о «большой стройке». А что в итоге? Да, «большая стройка» была, но многие рабочие места были созданы для иностранцев», — рассказал Якубин.
По его словам, значительная часть подрядов доставалась иностранным рабочим. В итоге украинцы, столкнувшись с нехваткой вакансий на родине, были вынуждены в очередной раз обращаться к Евросоюзу, отметил политолог. Он добавил, что до появления COVID-19 условия труда в странах ЕС были не настолько плохие, как сейчас.
«Политика выталкивания граждан Украины за рубеж из-за нежелания и неумения властей создавать рабочие места продолжается», — подчеркнул эксперт.
Ранее стали известны результаты социологического исследования, которые подтвердили рост безвозвратной эмиграции на Украине. Согласно отчету, в 2021 году еще большее число жителей страны планирует переехать в Польшу.