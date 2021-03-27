Британские медики десять часов вырезали пациенту опухоль мозга без наркоза

Лондон, 27 марта. Житель Великобритании Гарри Коулинг перенес десятичасовую операцию по удалению опухоли головного мозга без наркоза.

20-летний юноша на протяжении нескольких лет страдал от головных болей, списывая их на обычную мигрень. Отмечается, что эта болезнь была у всех членов его семьи.

Однако во время визита к офтальмологу выяснилось, что у парня опухоль головного мозга. После этого британец согласился на операцию. Проводить ее пришлось без наркоза, поскольку было необходимо понять, нормально ли функционирует орган.

Медики заверили Коулинга, что справятся за пять часов. На самом деле операция продлилась все десять. На данный момент известно, что юноша полностью восстановился. Он рад, что удалось избежать серьезных последствий.

Врачи Подмосковья ранее спасли жизнь выпившему растворитель маленькому мальчику. Ребенка доставили в реанимацию уже с промытым желудком. На третьи сутки пациента развилась асептическая пневмония, которая поражает легкие из-за испарения отравляющего вещества, но его удалось спасти.