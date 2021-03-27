Виталий Мутко поздравил российских фигуристок с историческим триумфом

Российские фигуристки заняли весь призовой пьедестал в одиночном катании на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова, набрав в общей сумме 233,17 балла. Во время выступления спортсменка допустила лишь одну ошибку, упав с четверного флипа. Серебро досталось 24-летней Елизавете Туктамышевой (220,46 балла), вернувшейся на соревнования такого уровня спустя шесть лет. В произвольной программе она исполнила два тройных акселя, но упала с тройного флипа. И бронзовая медаль ушла 16-летней Александре Трусовой (217,20 балла), исполнившей во время проката пять четверных прыжков, упав с сальхова и лутца.

Триумф спортсменок по-настоящему историческое событие: отечественные фигуристки еще никогда не занимали весь пьедестал почета в одиночном катании на чемпионате мира.

Своими впечатлениями в беседе с ФАН поделился экс-министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

«Как и все, очень горжусь ими. Поздравляю от всей души и девочек, и их тренеров», — сказал он.

Главных героинь минувшего турнира подготовили Этери Тутберидзе (Щербакова), Евгений Плющенко (Трусова) и легендарный Алексей Мишин (Туктамышева).

Для первых двух спортсменок выход на прошедший чемпионат мира в Швеции стал дебютным на взрослом уровне. Туктамышева же участвует в соревнованиях такого уровня не первый год и каждый раз демонстрирует настоящий профессионализм.

«Очень радостно, что наша школа фигурного катания вернулась и достойно себя показывает», — отметил Виталий Мутко.

Он сказал, что его поражает сила воли и характера наших спортсменов, которые идут ва-банк на соревнованиях такого уровня. А в заключение собеседник ФАН пожелал фигуристам повторить триумф на будущих Олимпийских играх — ключевом событии в спортивном мире.