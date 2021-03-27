Сменившая имидж сестра Жанны Фриске удивила поклонников сходством с покойной сестрой

Москва, 27 марта. Сестра певицы Жанны Фриске Наталья похвасталась перед поклонниками весенним преображением. Фанаты отметили, что она стала еще больше похожа на покойную исполнительницу.

Наталья Фриске показала свое фото после смены имиджа на странице в Instagram. Сестра экс-солистки «Блестящих» обзавелась пышной прической из мелких кудрей.

«Хочу весну, хочу кудри и хочу тепла», — написала знаменитость.

Подписчиков Натальи восхитило ее внезапное преображение. Кроме того, некоторые поклонники удивились тому, насколько Фриске внешне напоминает свою покойную сестру.

«Фото супер! Вы так на сестру похожи, очень даже. Простите, если не то сказала»; «Очень похожи на Жанночку с этой прической»; «Какая классная!»; «Наташа, от тебя теплом веет. Ты сама ходячее тепло», — написали комментаторы.

Наталья Фриске трудится мастером по бровям и перманентному макияжу, но уже успела проверить свои музыкальные таланты. В конце прошлого года она вместе с Сашей Поповым выпустила песню под названием «В небо». А пару месяцев назад сестра певицы призналась, что начала новые романтические отношения после развода.