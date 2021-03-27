Жительница Ростовской области пострадала при «тушении» пожара в собственном доме

Ростов-на-Дону, 27 марта. Врачи госпитализировали 47-летнюю женщину с ожогами, которая попыталась самостоятельно локализовать пожар.

ЧП произошло в хуторе Голубинка Белокалитвинского района Ростовской области. Сообщение о пожаре поступило спасателям от прохожих. По их словам, на улице Центральная загорелся частный дом.

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в течение часа, хозяйку дома отправили в медучреждение. В ростовском управлении МЧС пояснили, что женщина была доставлена в больницу с множественными ожогами. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и пять сотрудников МЧС.

В Вологде сотрудник Росгвардии помог людям выбраться из горящего дома, сообщал сайт 360tv.ru. Он вовремя заметил задымление и позвонил в экстренную службу.