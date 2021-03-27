Кнутов: Сербам понадобилось 18 секунд, чтобы сбить американский F-117

В небе над Югославией 27 марта 1999 года сербские зенитчики уничтожили гордость ВВС США — самолет-невидимку F-117. Произошло это на третий день объявленной НАТО войны против Югославии. В беседе с корреспондентом ФАН военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов рассказал, как удалось уничтожить «несбиваемый» самолет.

Разрекламированный по всему миру как самый совершенный, самый незаметный, самый передовой самолет был сбит из устаревшего советского зенитно-ракетного комплекса. По словам военного эксперта, всего 18 секунд понадобилось сербским зенитчикам, чтобы уничтожить американскую невидимку.

«Сербы включили радиолокационный канал, отметка была видна, но она постоянно исчезала. Ракетчики засекли цель, определили ее скорость, азимут и отключили радиолокатор, чтобы его не засекли военные НАТО, — объясняет собеседник ФАН. — И когда F-117 уже выходил из зоны поражения, выпустили вдогон ракету. Уйти от такой ракеты почти невозможно. Весь бой продолжался 18 секунд. Через это время F-117 был сбит».

Юрий Кнутов добавил: американские конструкторы не могли предугадать, что в Югославии их новинке будут противостоять не современные радиолокационные станции, работающие в миллиметровом диапазоне, которые действительно не видели F-117, а старые советские РЛС. К тому же американцы из-за низких летных качеств вынуждены были использовать «невидимку» только ночью.

«Летали они плохо с точки зрения аэродинамики из-за своей формы. Самолеты использовали ночью, чтобы их визуально не было видно, а радиолокаторы миллиметрового диапазона их действительно не видели. А у сербов был наш советский старый комплекс С-125 «Нева» сантиметрового диапазона», — пояснил Кнутов.

Американский пилот допустил еще одну серьезную ошибку, считает директор музея ПВО. Он все время летал по одному и тому же маршруту. Сербские зенитчики решили воспользоваться этой возможностью.

Взвесив все за и против, командир сербской батареи ПВО Золтан Дани принял решение устроить засаду американским «ночным охотникам». Зная маршрут пилотов США, он приказал засечь и уничтожить F-117.

«Этот факт говорит о высокой выучке сербских зенитчиков и о провальной технологии американцев. Якобы невидимый для локаторов наведения ракет самолет был сбит. Он оказался заметен для нашего старого советского комплекса, который свою задачу выполнил просто блестяще», — считает Юрий Кнутов.

Части сбитого F-117 были доставлены в Россию, где их исследовали военные специалисты. Часть обломков была передана в музей ПВО.