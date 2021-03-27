Лена Миро объяснила, почему Бузовой нельзя критиковать внешность других женщин

Москва, 27 марта. Блогер и обозреватель жизни звезд Лена Миро нелестно отозвалась о певице и телеведущей Ольге Бузовой после того, как та раскритиковала внешность участницы шоу «Модный приговор».

Исполнительница хита «Мало половин» стала приглашенным экспертом в программе Александра Васильева. Звезда «Дома-2» нелестно отозвалась о внешности 46-летней многодетной матери, заявив, что одежда женщины подчеркивает недостатки.

«Даже ее походка, простите меня… Героиня, вы хоть плечи распрямите и несите себя помедленнее!» — сказала Бузова.

По мнению Лены Миро, певице нельзя критиковать внешность других женщин. Как отметила блогер, сама ведущая выглядит далеко не лучшим образом. Светский обозреватель увидела на некоторых снимках Бузовой второй подбородок и птоз (провисание тканей лица). Кроме того, Лена Миро считает выражение лица исполнительницы крайне отталкивающим.

«Без фильтров и фотошопа ее лицо выглядит тяжеловесным, грубым и совсем не молодым. Я бы сказала, что это лицо женщины, ведущей нездоровый образ жизни и пережившей менопаузу», — написала блогер.

В эфире «Модного приговора» Ольга Бузова также советовала героине похудеть, поскольку, по словам знаменитости, стройность делает женщину моложе. В беседе с ФАН эксперты опровергли, что худоба и молодость действительно взаимосвязаны.