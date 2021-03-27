Китайские обозреватели перечислили обеспокоившее Запад российское оружие

Пекин, 27 марта. Россия активно модернизирует свои вооруженные силы и создает новую и совершенно уникальную военную технику. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Китайские обозреватели обратили внимание, что усиление российских войск является достойным ответом на политическую осаду, которую устроили США и их союзники по НАТО. Перевод статьи Sohu приводит «ПолитРоссия».

Связанные с пандемией коронавируса сложности вынудили Россию сократить оборонный бюджет на 10%, тем временем ведущие мировые державы продолжают наращивать расходы на военные нужды. Россия, несмотря на это, методично реализовывает свои планы по переоснащению армии. В войска активно поставляются новая современная техника и оружие.

У Запада активность России в оборонной сфере вызывает серьезное беспокойство и множество опасений. Китайские обозреватели отмечают, что в 2021 году особый акцент будет сделан на возможностях стратегического сдерживания.

В ближайшее время в российские войска будут поставлены 13 пусковых ракетных установок с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», а также гиперзвуковыми комплексами «Авангард».

Кроме того, совсем скоро Россия получит на вооружение оружие нового поколения — ракету «Сармат». В летный парк ВКС России поступят новейшие истребители Су-57, также продолжаются поставки ударных самолетов Су-35 и Су-30СМ, идет модернизация ракетоносца Ту-160М.

«В результате многолетних усилий России удалось модернизировать легендарный стратегический бомбардировщик советских времен, значительно повысив его боевую эффективность и увеличив радиус полета на 1000 километров», – подчеркивают аналитики Sohu.

Китайские аналитики также отметили передовую систему С-500 «Прометей», которая способна настигнуть не только аэродинамическую цель, но и сбивать межконтинентальные баллистические ракеты и цели в ближнем космосе.

Ранее сообщалось, что российские специалисты работают над созданием нового стратегического ракетного комплекса «Кедр».