Известного музыканта Александра Липницкого нашли мертвым в Москве-реке

Москва, 27 марта. Тело одного из основателей группы «Звуки Му» Александра Липницкого обнаружили в Москве-реке недалеко от поселка Николина Гора.

Одна из местных жительниц рассказала супруге погибшего, что видела, как утонул музыкант. По ее словам, он бросился за собакой, провалившейся под лед, однако выбраться так и не смог. Трагический инцидент произошел 25 марта.

Музыкальный критик Артемий Троицкий также подтвердил информацию о гибели 68-летнего Липницкого, сообщало Федеральное агентство новостей. Как известно, исполнитель был другом многих российских звезд. Среди них Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Петр Мамонов и другие.