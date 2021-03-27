Силовики направили спецтехнику в центр Минска после сообщений о протестах

Минск, 27 марта. Белорусская спецтехника выдвинулась в столицу перед началом анонсированной незаконной акции протеста.

Силовики выдвинулись с восточной окраины Минска. В этом районе располагаются базы ОМОН и внутренних войск МВД. В город направляются автобусы и грузовики, предназначенные для перевозки личного состава, бронированные автомобили, БТР, водометы и автозаки. Колонну сопровождают автомобили ГАИ.

Ранее белорусские власти ужесточили наказание за участие в несанкционированных митингах. Теперь нарушителям порядка грозит штраф до 100 базовых величин, что составляет более 1115 долларов. Также предусмотрено наказание в виде общественных работ и административного ареста.