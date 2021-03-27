Подозреваемого в убийстве подростка под Москвой задержали во Владимирской области

Владимир, 27 марта. Сотрудники полиции во Владимирской области задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве 15-летнего подростка под Москвой, передает региональное управление СКР.

Предполагаемого убийцу в ближайшее время доставят к следователю. По данным СМИ, вероятным злоумышленником оказался 25-летний Константин П. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Тело подростка с множественными ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир в подмосковном Солнечногорске. Убитый познакомился с мужчиной после того, как проводил свою подругу до дома. С тех пор о его местонахождении никто не знал.

Житель Москвы пойдет под суд за убийство 14-летней давности, сообщало РИАМО. По версии следствия, мужчина убил своего одноклассника ножом. Обвиняемый долгое время скрывался в Польше, вскоре его выдали российским правоохранителям.