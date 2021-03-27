Футбольный агент Селюк выступил за присвоение Тутберидзе звания Героя России

Москва, 27 марта. Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что тренеру победившей на чемпионате мира по фигурному катанию Анны Щербаковой следует присвоить звание Героя России.

Дмитрий Селюк восхитился результатами российских фигуристок на чемпионате мира в Стокгольме. С точки зрения футбольного агента, спортсменки из РФ «оккупировали» пьедестал на несколько лет вперед. Более того, в разговоре с журналистами Sport24 он предложил удостоить тренера Этери Тутберидзе званием Героя России.

«Тутберидзе я бы сравнил с великой Винер, которая подняла художественную гимнастику на такую высоту, что ни одна страна не в состоянии посягнуть на подобные результаты», — заявил он.

Российские фигуристки впервые в истории чемпионатов мира заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото завоевала Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, а Александра Трусова замкнула тройку призеров.