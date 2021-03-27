Экстрасенс предсказал тяжелобольной экс-жене Аршавина богатого мужа

Москва, 27 марта. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина журналистка Алиса Казьмина переживает сейчас не лучший период. По словам экстрасенса Александра Кинжинова, через два года ее жизнь изменится.

Последние дни не утихает скандал вокруг личной жизни бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина. Его бывшая супруга впервые рассказала о развитии аутоиммунного некроза лобной пазухи, в котором обвиняет известного спортсмена. Появившись на шоу Андрея Малахова, журналистка объяснила, что до такого состояния ее довел развод и раздел имущества.

После того как суд лишил ее дома, казалось бы, что на Казьмину свалились все беды мира разом. Однако у журналистки еще есть шанс на счастливую жизнь. По мнению экстрасенса, в будущем бывшую жену Аршавина ждет большое счастье в личной жизни.

«Примерно через два года у нее с большой вероятностью будет новый брак. Избранником станет богатый мужчина. Жить супруги будут в ближнем зарубежье. Детей в новом браке я не вижу», — заявил финалист 18 сезона «Битвы экстрасенсов» в интервью изданию «Дни.ру».

Многие отечественные звезды вступились за Казьмину, осуждая футболиста и его отношение к семье. Однако нашлись и те, кто встал на сторону Аршавина, среди них оказалась модель Виктория Боня. Она уверена, что в конфликте виноваты оба супруга.