Стали известны сроки проведения летных испытаний спутника «Арктика-М»

Москва, 27 марта. Россия планирует в конце 2024 года завершить летные испытания гидрометеорологической космической системы «Арктика-М».

Как рассказал главный конструктор по проекту «Арктика» НПО имени С. А. Лавочкина Анатолий Крайнов, запуск аппарата запланирован на 2023 год.

Первый спутник «Арктика-М» был запущен с космодрома Байконур 28 февраля. В состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М» должно входить по меньшей мере два таких аппарата.

Спутники будут обеспечивать круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного ледовитого океана и постоянную связь.

Напомним, главной особенностью спутника «Арктика-М» является его специальная высокоэллиптическая орбита. В ближайшей к Земле точке орбиты спутник опускается до высоты 1000 километров, а в точке наибольшего удаления поднимается даже выше геостационарной орбиты, достигая высоты 40 тысяч километров над поверхностью.