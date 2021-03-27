Школьница из Волгограда пострадала при пожаре в доме

Волгоград, 27 марта. Сотрудникам экстренной службы удалось спасти 16-летнюю школьницу, которая едва не отравилась угарным газом.

Сообщение о ЧП поступило спасателям от жильцов дома по улице Вяземской. Прибывшие на место пожара специалисты определили, что горит подвальное помещение на площади 15 квадратных метров. По предварительной информации, в доме произошло замыкание проводки, из-за чего и возникло мощное возгорание.

В результате пострадала девочка, которую удалось вовремя госпитализировать в отделение детской токсикологии. Она поступила с диагнозом «отравление угарным газом». Состояние школьницы оценивается как стабильное.

Под Севастополем произошел пожар в частном доме, сообщал сайт 360tv.ru. Погибших и пострадавших нет.