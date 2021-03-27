Киркоров тратит в месяц порядка двух миллионов на содержание особняка

Москва, 27 марта. Обслуживание загородного особняка обходится известному поп-исполнителю Филиппу Киркорову в крупную сумму. Эксперты рассказали, на что тратит деньги артист.

Коттедж короля отечественной эстрады расположен в элитном поселке на Мякининском полуострове. Ежемесячно на содержание и обслуживание своего жилища Киркоров тратит порядка 2 млн рублей.

«За коммуналку — 50 тысяч рублей. Плюс услуги помощников и обслуживание оборудования — домашний персонал, сантехники, электрики. У Филиппа работает садовником мой приятель, получает 60 тысяч рублей в месяц», — рассказал в интервью «Комсомольской правде» звездный промоутер Сергей Лавров.

В доме с артистом проживают две няни для его детей. Ежемесячно они обходятся Киркорову в 300 тысяч рублей. Столько же получают личные телохранители музыканта, без них он практически не выходит из дома. Остальной обслуживающий персонал получает заметно меньше — домработнице, водителю и повару артист выплачивает по 60 тысяч ежемесячно.

В сравнении с Киркоровым его бывшая супруга Алла Пугачева с молодым мужем Максимом Галкиным тратят немного. Звездной паре на содержание замка в деревне Грязь приходится выкладывать порядка миллиона рублей.