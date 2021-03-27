Матвиенко выразила соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой на юге Египта

Москва, 27 марта. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила соболезнования в адрес председателя Сената Парламента Арабской Республики Египет Абдельвахаба Абдерразека в связи с многочисленными жертвами в результате столкновения пассажирских поездов на юге Египта.

«Известие о трагической гибели людей и большом количестве раненых болью и скорбью отозвалось в российском обществе», — говорится в телеграмме.

Валентина Матвиенко от имени российского парламента и себя лично передала слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелала выздоровления пострадавшим.

При столкновении поездов в Египте погибло более 30 и пострадало не менее 66 человек. Железнодорожная катастрофа произошла в пятницу, 26 марта, в провинции Сохаг на юге Египта в 460 километрах от Каира. Перед столкновением поезда двигались с небольшой скоростью.