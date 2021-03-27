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Врио главы Дагестана Меликов принял несколько кадровых решений

Врио главы Дагестана Меликов принял несколько кадровых решений

Махачкала, 27 марта. Врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов произвел кадровые перестановки в региональном правительстве. Об этом стало известно 27 марта.

Исполнять обязанности министра образования и науки временно будет ректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства Яхья Бучаев. Он сменит на посту Уммупазиль Омарову.

Министром строительства республики назначили заместителя генерального директора по капитальному строительству АО «Государственный научно-исследовательский институт химии и электроорганических соединений» Артура Сулейманова. Его предшественник Магомед Магомедов, временно исполнявший обязанности министра, освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

На пост министра по физической культуре и спорту утверждена кандидатура президента Федерации спортивной борьбы Республики Дагестан Сажида Сажидова. Главой министерства труда и социального развития назначили Изумруд Мугутдинову, министерства здравоохранения — Татьяну Беляеву, ведомства по вопросам культуры — Зарему Бутаеву. Министром цифрового развития стал Сергей Снегирев, министром промышленности и торговли — Низам Халилов.

Ранее стало известно о кадровых перестановках в правительстве Пермского края. Свой ост покинул министр информационного развития и связи Игорь Никитин.

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