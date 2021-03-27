Украинская армия отработала ракетный удар по Крыму в ходе масштабных учений

Киев, 27 марта. ВСУ провели учения с применением тяжелой артиллерии, бронетехники и БПЛА в Николаевской области. В ходе маневров отрабатывался ракетный удар по Крыму.

Отмечается, что в масштабных стратегических учениях были задействованы крупнокалиберные ракетные системы «Смерч». Огонь артиллерии корректировали беспилотники турецкого производства Bayraktar TB2, которые активно осваиваются ВВС Украины. Эти дроны регулярно совершают учебные вылеты в районе Тендровского залива всего в 100 км от воздушных границ Крыма.

Военный эксперт Александр Михайловский в комментарии изданию «МК» выразил уверенность, что подобные учения призваны продемонстрировать западным союзникам решимость Украины продолжать конфронтацию с Россией. Он отметил, что для Москвы подобные учения никакой опасности не представляют.

«Они опасаются приближаться близко, а воюют на дистанции. И я понимаю почему. Если бы вблизи наших границ появились большие группы войск, это вызвало бы ответную реакцию», — заявил он.

Эксперт также отметил, что украинская армия не может себе позволить потерять один из турецких беспилотников у российских границ.

Ранее глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что максимальные санкции Украины в отношении властей Крыма напоминают подражание «хамоватого лакея» своим «западным хозяевам».