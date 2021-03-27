Названы эффективные способы борьбы с депрессией без медикаментов

Москва, 27 марта. Люди могут лечиться от депрессии, не прибегая к приему лекарственных препаратов. К такому выводу пришла международная группа исследователей.

Согласно работе специалистов, опубликованной в исследовательском журнале BMJ, специальные упражнения способны помочь человеку избавиться от депрессии. Как отметили эксперты, такой подход к терапии может оказывать больший эффект, чем медикаменты. Например, справиться с недугом помогает физическая активность и социальное взаимодействие.

Проявление заботы и внимания также могут оказать положительный эффект на страдающих от депрессии пациентов, следует из материала. Вдобавок ученые отметили терапевтическое действие игры с домашними питомцами.

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