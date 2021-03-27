Севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given сдвинули с места

Каир, 27 марта. Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, немного сдвинулся с места. Это стало возможным после того, как из-под носовой части судна вывезли 20 тыс. тонн песка.

О «положительном сдвиге» в Суэцком канале сообщила газета The Jerusalem Post. Операция по снятию контейнеровоза с мели идет вот уже несколько дней.

Судно уперлось носом в один берег канала, а кормой — в другой. Из-за этого с 23 марта судоходство оказалось заблокировано. Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала эксперты Bloomberg оценивают примерно в 9,6 миллиарда долларов.