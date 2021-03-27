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Moderna оставила Канаду без вакцины как минимум до начала апреля

Moderna оставила Канаду без вакцины, как минимум, до начала апреля

Оттава, 27 марта. Сроки доставки компанией Moderna вакцины от коронавируса в Канаду перенесены. Причиной стали проблемы с контролем качества. Фирма заявила, что отправка партии объемом около 600 тысяч доз будет произведена не позже начала апреля. Утверждается, что данные затруднения не приведут к срывам сроков в будущем. Об этом сообщает Anews.

По заявлению министра по делам госслужбы и закупок Аниты Ананд, руководство Moderna сообщило о возникновении проблем в процессе по контролю качества около 600 тысяч доз. Это привело к тому, что намеченная на эти выходные поставка вакцины будет перенесена на несколько дней.

Отмечается, что к настоящему моменту Канада закупила несколько миллионов доз препаратов компаний Pfizer и AstraZeneca. В то же время страна отказалась от российской вакцины «Спутник V».

Ранее ФАН сообщал о падении доверия европейцев к вакцине AstraZeneca.

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