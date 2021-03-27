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Владимир Путин отдал прямое распоряжение главе Приморья Кожемяко

Владимир Путин отдал прямое распоряжение главе Приморья Кожемяко

Москва, 27 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин отдал прямое распоряжение министерству просвещения и губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

Ранее директор школы №14 Владивостока Максим Кильчевский обратился к российскому лидеру на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Он попросил Путина расширить рамки конкурса «Учитель года». Глава государства спросил Кильчевского о потребностях учебного заведения, на что получил ответ о полной обеспеченности школы.

«Молодец, Максим, ничего не клянчит. Но это и привлекает. Значит, вы самодостаточный человек и руководитель. Это уже не шутки, я серьезно говорю. И тем не менее я попрошу губернатора и попрошу правительство, министерство просвещения доложить, как можно дополнительно поддержать вас как молодого руководителя и вашу школу», — отметил Путин.

Ранее президент страны во время АНО «Россия — страна возможностей» предложил предоставить российским школьникам и студентам расширенный туристический кешбэк.

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