Источник ФАН опроверг госпитализацию Марка Горонка с инфарктом

Москва, 27 марта. Звезда фильма «Все будет хорошо!» Марк Горонок не попадал в больницу с обширным инфарктом, рассказал осведомленный источник ФАН.

Сообщение о госпитализации актера ранее появилось в СМИ. Уточнялось, что артисту якобы стало плохо ночью, поэтому он вызвал врачей. Издание «СтарХит» писало, что неприятности со здоровьем Горонка возникли из-за конфликта с женой Анной, и сейчас он будто бы находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. При этом источник ФАН не подтвердил, что у актера возникли проблемы с сердцем.

Сейчас Марк Горонок переживает бракоразводный процесс. Серьезный конфликт артиста с супругой начался после того, как она публично заявила, что ее муж якобы врал о смерти дочери ради алкоголя. Сам Горонок утверждает, что не говорил такого.

«Мне кажется, она просто хочет заработать на крахе нашей семьи», — пожаловался на жену актер.

Как стало известно ранее, на развод подала именно супруга артиста. По словам Горонка, Анна не хочет, чтобы он виделся с их четырехлетней дочерью. При этом супруга актера утверждает, что не желает лишать девочку общения с отцом.