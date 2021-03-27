Два человека погибли при ночном пожаре в Вологде

Вологда, 27 марта. Жертвами крупного пожара в жилом доме стали женщина и мужчина. Еще трое человек были эвакуированы спасателями.

Смертельный пожар произошел в одной из квартир дома на Пошехонском шоссе. Очевидцы сообщили о возгорании в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Прибывшие на место пожарные эвакуировали троих человек из здания. После ликвидации пожара в квартире были обнаружены тела 88-летней пенсионерки и мужчины, возраст которого пока не удалось установить.

При тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава МЧС России и 6 единиц техники. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

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