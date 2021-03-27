Противолодочный корабль «Брест» «уничтожил» силы противника в Баренцевом море

Москва, 27 марта. Малый противолодочный корабль Северного флота ВМФ РФ «Брест» провел учения с боевыми стрельбами в Баренцевом море.

Расчеты корабельных артустановок АК-176 и АК-630 отработали упражнения по ведению боя с надводными и береговыми силами условного противника при интенсивном маневрировании. Моряки успешно поразили все цели, уничтожив «вражеские» силы и средства.

Кроме того, экипаж «Бреста» провел учение по противовоздушной обороне и отражению атаки средств воздушного нападения. После окончания плановых учебных мероприятий корабль вернулся в пункт постоянной дислокации.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы провели совместные учения в Балтийском море в рамках сотрудничества Объединенных международных экспедиционных сил. В маневрах были задействованы британские фрегаты Lancaster и Westminster, а также военно-транспортное судно Tiderace. Также в учениях приняли участие патрульный корабль ВМС Латвии Jelgava, литовские минный тральщик Selis и корабль поддержки Jotvingis. В свою очередь Эстония предоставила командный корабль Wambola.