Польша объявила охоту на суда за участие в строительстве «Северного потока — 2»

Варшава, 27 марта. Власти Варшавы обнаружили два корабля под флагом Польши, участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток — 2».

При этом Министерство инфраструктуры и развития Польши отметило, что суда являются собственностью немецкой компании. В ведомстве подчеркнули, что этим кораблям отныне запрещен вход в польские порты. Такое решение было принято в связи с тем, что деятельность этих судов якобы оказывает негативное влияние на экономические интересы Варшавы.

«Нас не интересует, что они перевозят, чем занимаются, до тех пор, пока это не угрожает экономическим интересам нашей страны», — говорится в сообщении министерства.

Более того, на соответствующие суда была объявлена охота. В случае их входа в польские порты они будут задержаны.

Недавно посол Польши в Германии Анджей Пшилебский потребовал остановить строительство газопровода. Его заявление вызвало недоумение Москвы.