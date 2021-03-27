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Взрывы в Саратовской области: на трех реках спасатели уничтожают лед

Взрывы в Саратовской области: на трех реках спасатели уничтожают ледСаратов, 27 марта. Региональное МЧС продолжает превентивные мероприятия для борьбы с возможным паводком. Спасатели провели подрывы льда на участках сразу трех рек в зонах потенциального подтопления.  

«Это уже не первый речной взрыв нынешней весной. Цель МЧС  — максимально уменьшить все возможные риски, связанные с паводком. Подрыв льда на самых опасных участках  — один из главных инструментов спасателей. Рыба никак не пострадает: сначала делается небольшой «хлопок», чтобы живность ушла глубже, после чего уже полноценно подрывается лед. Жители на реку в момент работ, естественно, не допускаются»,  — рассказал ФАН спасатель Виталий Т.

Ранее ФАН делал репортаж о возможном паводке в Саратовской области. Под угрозой подтопления 99 населенных пунктов.  

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