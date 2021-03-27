Дендролог рассказала, как на лесах Крыма отразились засуха и водная блокада Украины

Симферополь, 27 марта. В научной среде постоянно ведутся разговоры о глобальном потеплении и смещении климатических поясов. По словам специалистов, это приводит к тому, что на некоторых территориях меняется привычный для местной природы температурный режим, из-за чего начинают страдать зеленые насаждения и леса.

При этом ученые КФУ им. В. И. Вернадского, изучая состояние лесов Крыма в 2021 году, пришли к выводу, что из-за отсутствия необходимой влаги на полуострове может снизиться объем выделения фитонцидов. В деталях разбирался корреспондент ФАН.

Согласно исследованиям, длительная засуха и аномальные температурные режимы, дополненные перекрытием Северо-Крымского канала, создали на полуострове неблагоприятные условия для местной флоры. Это, в свою очередь, коснулось и хвойных пород деревьев — основного источника фитонцидов. Именно это вещество обеззараживает воздух Крыма и обеспечивает оздоровительный эффект для приезжающих на лечение людей.

Эту информацию ФАН подтвердила дендролог, общественник и волонтер центра спасения морских млекопитающих «Безмятежное море» Анастасия Сид. По ее словам, в этом году воздух в Крыму действительно может быть не таким целебным, нежели обычно.

«Деревья сейчас находятся в стрессе из-за климатических изменений. Прошлое лето и прошлая зима были довольно странными. Лето 2020 года, например, было достаточно агрессивным, к тому же у нас уже несколько лет засуха, при этом и зима была аномально теплой. Соответственно, сейчас мы наблюдаем отсутствие должной наполненности водоемов, недостаточную влажность воздуха. Кроме того, в почву не идет поступление достаточного количества питательных веществ», — рассказала собеседница ФАН.

Анастасия Сид отметила, что из-за аномально теплой зимы в прошлом году деревья поразили многие паразиты, так как отсутствие морозов способствовало их комфортному размножению. Вместе с тем дендролог выразила надежду, что благодаря этой снежной зиме и влажной весне ситуация в значительной степени исправится.

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