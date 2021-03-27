Видео с учениями ВМФ РФ в Арктике собрали максимальное количество просмотров в Японии

Токио, 27 марта. Видео военных учений атомных ракетоносцев ВМФ РФ в Арктике стало самым популярным постом в аккаунте японского телеканала NHK в Twitter.

Кадры, опубликованные 26 марта Минобороны РФ и размещенные впоследствии на странице японского СМИ, за последние часы собрали наибольшее количество просмотров.

На видео три российских атомных подлодки во время военных учений «Умка — 2021» одновременно поднялись над водами Арктики и проломили полутораметровый слой льда. По словам главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова, такой маневр был исполнен впервые в истории отечественного флота. Он отметил, что в арктической экспедиции задействовано порядка 600 военнослужащих и гражданского персонала с привлечением порядка 200 образцов вооружения и военной техники.

Отметим, во время учений отечественные подлодки находились на максимальном удалении друг от друга до 300 метров. В ходе арктической экспедиции моряки отработали не только всплытие субмарин, но и ракетные стрельбы из-подо льда.

По словам президента РФ Владимира Путина, маневры ВМФ РФ на Крайнем Севере продемонстрировали возросшую способность отечественного флота к действиям в суровых арктических условиях.