Нефтегазовые гиганты Royal Dutch Shell и Eni намерены избавиться от активов в Тунисе

Лондон, 27 марта. Англо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell и итальянская Eni хотят продать свои активы в Тунисе, сообщает информационное агентство Reuters.

Руководство первой организации уже привлекло для торгов известный банк Rothschild & Co. Планируется сбыть два морских газовых месторождения и наземный производственный комплекс, приобретенный в 2016 году за 53 млрд долларов в рамках поглощения британской транснациональной корпорации BG Group.

Shell хотела продать тунисские активы еще в 2017 году, однако отказалась после судебного разбирательства с правительством североафриканского государства. Сейчас компания настроена более решительно, несмотря на то, что власти страны всячески пытаются привлечь зарубежные инвестиции после длительного экономического застоя.

Eni, работающая в Тунисе с 1961 года, договорилась с консалтинговой фирмой Lazard. Руководство итальянской компании, как и англо-голландского нефтегазового гиганта, отказалось комментировать планы относительно месторождений и принадлежащих им объектов в государстве.

В минувший четверг, 26 марта, большинство тунисских депутатов поддержали отставку главы парламента Рашида аль-Ганнуши, являющегося руководителем партии «Ан-Нахда», обвиняемой в связях с запрещенной в РФ террористической организацией «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.