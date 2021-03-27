Кедми объяснил, каким должен быть ответ РФ на растущую угрозу НАТО и США

Москва, 27 марта. Рассуждения пользователей Сети на тему растущей со стороны НАТО угрозы и того, как России следует на них реагировать иронично прокомментировал израильский эксперт Яков Кедми.

Кедми стал гостем программы «Соловьев LIVE». В ходе эфира военно-политический эксперт объяснил, каким образом Россия должна отвечать на провокации НАТО и США у своих границ. Он отметил, что существуют несколько способов противодействия Альянсу. Однако ведущий программы Владимир Соловьев неожиданно перебил своего коллегу, зачитав комментарий одного из зрителей эфира, передают Nation News.

«Израиль в НАТО. Кедми сядет в танк и поедИт на Москву», — написал пользователь, чем удивил участников программы.

Соловьев, комментируя сообщение зрителя, заметил, что некоторые люди удивляют своей необразованностью. Кедми же подчеркнул, что не стоит недоумевать от того, насколько человек не понимает, что пишет.

Ведущий с сарказмом спросил своего собеседника, действительно ли Израиль состоит в НАТО. Кедми в свою очередь задался вопросом, а зачем Израилю вступать в военный блок, чем вызвал приступ гомерического хохота у Соловьева. После этого эксперт продолжил размышлять об угрозе, которая исходит от США и НАТО. Он отметил, что России следует грамотно выстроить свою оборону, а также не поддаваться на различные провокации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на необъективность слов генсека НАТО об отказе РФ от диалога. Она заявила, что Москва будет учитывать конфронтационный настрой Альянса при своем внешнеполитическом и военном планировании, передает сайт 360tv.ru