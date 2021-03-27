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Бутерброды оказались самым популярным блюдом будничного завтрака у россиян

Бутерброды оказались самым популярным блюдом будничного завтрака у россиян

Москва, 27 марта. Сервис SuperJob провел опрос среди работающих россиян, чтобы узнать, что они едят на завтрак. Выяснилось, что часть респондентов отказывается от утреннего перекуса.

Наиболее популярными блюдами на завтрак стали бутерброды, каши и яичницы. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob. Они провели опрос среди пользователей и выяснили, что едят россияне на завтрак и какая доля трудозанятых отказывается от завтрака.

Бутербродам отдают предпочтение 32% респондентов. Второе место в «кулинарном» рейтинге заняли каши — 28%. Блюда из яиц на завтрак употребляет 21% россиян.

Перед работой простой чай и кофе без какой-либо еды употребляют 15 и 20% россиян соответственно. Йогурты и творог едят около 5% опрошенных, а обычное печенье — 2%.

Не все российские трудящиеся завтракают по утрам. Об этом заявили 16% опрошенных. Дома принимают завтрак 66% работающих, а непосредственно на рабочем месте — 15%.

Выбирая яйца на завтрак, необходимо соблюдать правильное количество этого продукта. Ранее сообщалось, что несбалансированное питание яйцами может быть опасным для здоровья.

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