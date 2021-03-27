Водитель трактора сбил пешехода в Волгограде

Волгоград, 27 марта. Женщина попала под колеса трактора, когда переходила пешеходный переход. Ее увезли в больницу с травмами.

Водитель трактора совершил наезд на 55-летнюю волгоградку. Сообщается, что женщина переходила улицу Кирова, в то время как колесный трактор ехал в попутном направлении. В результате водитель не успел затормозить и сбил человека.

Жительницу Волгограда удалось оперативно госпитализировать в местную больницу. О характере травм пострадавшей пока ничего неизвестно.

В Приморье водитель рейсового автобуса сбил пенсионерку, переходившую дорогу, сообщал сайт 360tv.ru. От полученных травм женщина скончалась.