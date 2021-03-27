Онищенко призвал привиться от коронавируса участников акции «Бессмертный полк»

Москва, 27 марта. Участникам акции «Бессмертный полк» необходимо пройти процедуру вакцинации от COVID-19. К этому призвал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Традиционная акция может пройти в этом году в привычном очном формате. В связи с этим Онищенко считает важным, чтобы желающие принять участие в шествии сделали прививки от коронавируса.

«Давайте мы сначала привьемся. Если все люди идут со свидетельством того, что они были привиты, то пожалуйста — пусть прогуляются от Динамо до Васильевского спуска, ничего тут страшного», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Наряду с этим Онищенко напомнил, что в прошлые годы участие в акции принимали около 1 млн человек. По его словам, для Москвы это примерно каждый десятый, поэтому вакцинация становится вполне реальной.

Столичные власти тем временем собираются ослабить ограничения по коронавирусу в городе к майским праздникам на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Таким образом традиционный Парад Победы, а также шествие «Бессмертного полка» могут состояться 9 мая в очном формате.