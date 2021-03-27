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Онищенко призвал привиться от коронавируса участников акции «Бессмертный полк»

Онищенко призвал привиться от коронавируса участников акции «Бессмертный полк»

Москва, 27 марта. Участникам акции «Бессмертный полк» необходимо пройти процедуру вакцинации от COVID-19. К этому призвал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Традиционная акция может пройти в этом году в привычном очном формате. В связи с этим Онищенко считает важным, чтобы желающие принять участие в шествии сделали прививки от коронавируса.

«Давайте мы сначала привьемся. Если все люди идут со свидетельством того, что они были привиты, то пожалуйста — пусть прогуляются от Динамо до Васильевского спуска, ничего тут страшного», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Наряду с этим Онищенко напомнил, что в прошлые годы участие в акции принимали около 1 млн человек. По его словам, для Москвы это примерно каждый десятый, поэтому вакцинация становится вполне реальной.

Столичные власти тем временем собираются ослабить ограничения по коронавирусу в городе к майским праздникам на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Таким образом традиционный Парад Победы, а также шествие «Бессмертного полка» могут состояться 9 мая в очном формате.

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