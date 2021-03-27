Бывшая возлюбленная Алексея Учителя рассказала о личной жизни

Москва, 27 марта. Известная российская актриса Юлия Пересильд впервые раскрыла подробности личной жизни после слухов о расставании с известным режиссером Алексеем Учителем.

Артистка впервые за долгое время решила откровенно пообщаться с поклонниками в социальной сети Instagram. Фолловеры первым делом поинтересовались подробностями личной жизни своего кумира.

Пользователи соцсети спросили, задумывается ли звезда о проведении церемонии венчания с возлюбленным. Пересильд с иронией отметила, что она не замужем и задумается о подобном мероприятии лишь тогда, когда у нее появится официальный супруг.

«Когда он (муж. — Прим. ред.) будет, тогда и решим», — написала девушка.

Российская актриса воспитывает двух дочерей от известного кинорежиссера. Долгое время пара держала в тайне свои отношения. Однако не так давно в СМИ стали активно появляться слухи о расставании звезд. Уже несколько лет Учитель и Пересильд отказываются хоть как-то комментировать свои отношения. А некоторое время назад в Сети стали активно обсуждать вероятность романа между кинематографистом и разведенной актрисой Кристиной Асмус.

Последнее время в армии фанатов Юлии Пересильд произошло пополнение. Российские зрители пришли в восторг от ее игры в сериале "Угрюм-река", премьера которого состоялась 9 марта на Первом канале. На фоне возросшей популярности артистки одно из изданий выпустило "эксклюзив", который вскоре сама актриса опровергла.