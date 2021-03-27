Сборная России проведет товарищеский матч с Польшей перед Евро-2020

Вроцлава, 27 марта. Сборные России и Польши сыграют товарищеский матч перед стартом чемпионата Европы по футболу.

Товарищеский матч сборных Польши и России пройдет 1 июня. Матч состоится на стадионе во Вроцлаве. Об этом сообщила пресс-служба Польского футбольного союза. Команды должны были провести товарищеский матч 2 июня 2020 года, однако игра была отменена из-за переноса континентального первенства.

Чемпионат Европы примут 12 городов континента, среди которых Санкт-Петербург. На стадионе «Газпром Арена» пройдут четыре матча первенства, в том числе четвертьфинал турнира. На ЧЕ-2020 сборная России выступит в группе B. Соперниками команды Станислава Черчесова станут Бельгия, Дания и Финляндия.