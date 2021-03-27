День Росгвардии: как молодое ведомство доказало свою эффективность

День войск национальной гвардии Российской Федерации отмечается ежегодно 27 марта. С момента создания Росгвардии прошло четыре года, за это время ведомство доказало свою эффективность и профессионализм. Росгвардейцы обеспечивают государственную и общественную безопасность, защищают права и свободы человека. Несмотря на недавнее создание ведомства, гвардейцы имеют богатую историю. Подробнее — в материале ФАН.

Создание Росгвардии

Президент России Владимир Путин 5 апреля 2016 года постановил преобразовать внутренние войска МВД и создать Федеральную службу войск национальной гвардии России (Росгвардия). В задачи гвардейцев входит охрана общественного порядка, охрана важных государственных объектов, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, контроль в области оборота оружия и ряд других.

«Войска национальной гвардии РФ предназначены для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека, — заявил генерал армии Виктор Золотов.

Внутренняя стража

Ежегодно в День Росгвардии, 27 марта, главнокомандующий войсками Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов, возлагает венок к памятнику Александру I. Русский император стал прародителем внутренней стражи в России, задачей которой было «охранение тишины и спокойствия». Сдерживание внутренних противоречий и конфликтов в обществе было жизненно важно накануне наполеоновского вторжения.

В состав внутренней стражи вошли как рекруты, так и «старослуживые» солдаты из армейских частей — опытные офицеры и генералы, участники знаковых в истории России сражений и походов. Александр I настоял на том, что внутренняя стража будет подчиняться его приказу.

Уже тогда внутренняя стража взяла на себя обязанности по охране важных объектов, в первую очередь оружейных заводов, судов, казначейств и тюрем. Кроме того, в отсутствие специальных служб внутренняя стража боролась со шпионством, которое активизировалась накануне войны.

Всегда на страже

Тысячи росгвардейцев ежедневно патрулируют российские города, сохраняя общественный порядок и обеспечивая общественную безопасность: охрану атомных электростанций, объектов ядерно-оружейного и топливно-энергетического комплекса, предприятий ядерной и химической промышленности, биоресурсов.

За четыре года с момента создания Росгвардии ее члены обеспечили безопасное проведение масштабных международных мероприятий в России, в том числе Кубка конфедераций FIFA-2017, Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 и Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Девиз Росгвардии — «Всегда на страже» — как нельзя лучше характеризует задачи ведомства.

Кроме того, на Росгвардию возложено руководство Объединенной группировкой войск в Северо-Кавказском регионе. Росгвардейцы участвуют в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. Особая роль отведена отрядам спецназа, СОБР и ОМОН, которые проводят специальные операции.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником. Глава государства рассказал, что Росгвардия принимает эффективное участие в решении государственных задач.